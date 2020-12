Keine Proben, keine Stücke und die Spende ist verschoben

Die Kurpfälzer Bühne Schwetzingen erfreut seit 2005 ihr Publikum meist im Spätjahr mit einem heiteren Theaterstück. Daneben bot die Laientheatergruppe auch immer wieder Werke aus eigener Feder bei den unterschiedlichsten Anlässen. So hätte es auch in diesem Jahr sein sollen, schreibt Hans-Peter Sturm in seiner Pressemitteilung im Auftrag der Kurpfälzer Bühne. Doch dann kam alles anders.

Bei einem ersten Treffen im Februar nach der Winterpause sollten die Vorbereitungen für das neue Stück mit allen organisatorischen Fragen in die Wege geleitet werden, um im Herbst dem Schwetzinger Publikum vergnügliche Stunden bieten zu können. Wie vielerorts rechnete auch hier zu diesem Zeitpunkt niemand mit den Auswirkungen eines Virus, welches ausnahmslos das Geschehen weltweit bestimmen sollte.

Spätestens Ende März war für die Akteure um Spielleiterin Barbara Kießling klar, dass ein Probebetrieb in gewohnter Weise nicht stattfinden konnte, so dass auch die festgelegten Aufführungstermine im Oktober und November schlussendlich abgesagt werden mussten.

Ein zwischenzeitlich zugesagter Auftritt beim Dorfabend des Heimat- und Kulturvereins Oftersheim im November versprach eine freudige Abwechslung in den Corona-getrübten Zeiten. Doch durfte diese Veranstaltung aufgrund der erneut verschärften Pandemie-Bedingungen ebenfalls nicht stattfinden. Sogar der Termin für die alljährliche Spendenübergabe – ebenfalls im November – musste letztendlich auf das neue Jahr verschoben werden. So viel sei jedoch schon verraten: Aus dem Einnahmentopf des letzten Stückes mit dem Titel „Die Frauenflüsterer“ von 2019 werden insgesamt acht Institutionen aus der Region bedacht. Damit wird die Kurpfälzer Bühne weiterhin ihrem caritativem Auftrag als Gruppierung der Seelsorgeeinheit Schwetzingen gerecht.

Sicher freut sich nicht nur die Gruppe selbst, sondern auch eine Mundart-Fangemeinde inner- und außerhalb der Spargelstadt auf den Tag, an dem wieder verkündet werden darf: Vorhang auf bei der Kurpfälzer Bühne Schwetzingen! zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020