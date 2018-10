Keine Scheu vor den Wechseljahren

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Beschwerden in den Wechseljahren? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum, welches Volkshochschule in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg am Donnerstag, 11. Oktober, 19 bis 21 Uhr, im Palais Hirsch angeboten wird.

Viele Frauen sehen den Wechseljahren mit unsicheren Gefühlen entgegen. Das Älterwerden wird ihnen bewusster, sie befürchten geistige und körperliche Leistungseinbußen. Doch es gibt keinen Grund, nicht auch ab 50 noch attraktiv zu sein. Die Wechseljahre bedeuten keineswegs das Ende des Frauseins, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gibt verschiedene Wege, den körperlichen, seelischen und sexuellen Problemen in dieser Zeit zu begegnen. Darüber spricht Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe in der GRN-Klinik. zg

