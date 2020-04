Keine Spargelfeste – dann als Rückblick

Schwetzingen.Der April und Mai wird in Schwetzingen normalerweise von Festen rund um den Spargel begleitet. Am kommenden Wochenende wäre der offizielle Spargelanstich gewesen, der aufgrund der aktuellen Situation und der entsprechenden Corona-Verordnung nicht stattfinden kann. Den Spargel gibt’s glücklicherweise trotzdem und die hiesigen Erzeuger freuen sich, wenn die Kunden die weißen Stangen kaufen.

Im nächsten Jahr wird Sternekoch Daniel Schimkowitsch vom Restaurant „L.A. Jordan“ jedoch den allerseits beliebten Anstich in der Spargelsaison 2021 „nachholen“ und alle Spargelliebhaber mit seinen Kochkünsten verzaubern, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Restaurant in Deidesheim ist derzeit wie alle Hotels und Gastronomiebetriebe geschlossen. Auch werden die Spargelworkshops (8. und 15. Mai) und die Führung mit der „Spargelfrau“ (9. Mai) nicht stattfinden und nächstes Jahr zu gegebener Zeit wieder angeboten. Der Spargelsamstag, der für den 9. Mai geplant war, fällt ebenfalls aus, die Spargelwanderung dieser Zeitung hätte dieses Jahr sowieso pausiert.

Was bleibt, sind die Erinnerungen an schöne und – zumindest wettertechnisch – weniger schöne Veranstaltungen. Zum Beispiel im vergangenen Jahr hatten die Schwetzinger etwas Pech und Petrus schickte ungemütliches nass kaltes Wetter. Der Mannheimer Sternekoch Tristan Brandt holte dabei den ersten Spargel seines Lebens aus dem Acker der Schuhmachers – etwa 25 Zentimeter lang mit einem schönen Köpfchen, fast gerade gewachsen. Ein geradezu kaiserlich-königliches Gemüse! Kein Wunder: Immerhin stammt es ja auch von einem royalen Acker: Denn die Tochter des Hauses, Anna Schuhmacher, wurde auf dem heimischen Hof zur Überraschung von rund 200 Gästen zur Prinzessin gekrönt. Mittlerweile ist sie die Nachfolgerin von Spargelkönigin Janine I. Übrigens: Tristan Brandt und sein Team aus dem Mannheimer Restaurant „Opus V“ hatten eine interessante Spargelvariante „Hongkong“ mit Lachs kreiert. Zusätzlich lockten die mediterrane Kochgesellschaft, die Weinhandlung Tischmacher, die Firma Futterer – unter anderem mit dem Spargelschnaps – sowie die Bäckerei Utz (süße Spargelspitzen) mit kulinarischen Freuden. Derzeit bietet Tristan Brandt in seinem „Opus V“ einen Abholservice an, da auch sein Restaurant noch zu bleiben muss.

Es gab sogar Glühwein

Wettertechnisch ähnliches Pech hatte das Stadtmarketing am Spargelsamstag. Auf den beiden Bühnen gaben die Bands und Vereine dennoch alles und die Besucher tauschten den ein oder anderen Sommercocktail am Abend gegen Glühwein. „Diesmal war es wohl der ungemütlichste Spargelsamstag in seiner 40-jährigen Geschichte und der erste, bei dem Glühwein angeboten wurde“, schrieb Kollege Andreas Lin vor einem Jahr und bilanzierte: „Ein Reinfall war das Fest aber trotzdem nicht.“ Es kamen zwar weniger Besucher, so waren die Einheimischen in Überzahl. Für dieses Jahr prognostizierte Andreas Lin übrigens 25 Grad Celsius am Spargelsamstag.

Wenn’s so kommt, prima! Dann wird eben frischer Spargel bei den hiesigen Bauern gekauft, zu einem feinen Essen zubereitet und zu Hause gegessen (siehe Rezept). Wer selbst nicht kochen kann oder mag, greift auf lokale Anbieter zurück und lässt sich das Essen liefern beziehungsweise holt es ab. Vielleicht dürfen bis dahin auch Gaststätten wieder unter Auflagen öffnen. Schön wär’s.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020