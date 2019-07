Kennenlernen und austauschen

Die Stadt Schwetzingen möchte gerne einen Gründerstammtischs in Schwetzingen einrichten, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Angesprochen sind alle die eine Selbstständigkeit planen, mitten in der Umsetzung sind oder schon ein junges Unternehmen betreiben und gerne in einem lokalen Netzwerk mitarbeiten.

Kennenlernen, Synergien und Kooperationen, gute Beispiele aus der Praxis, aber auch Ideen für Problemlösungen in der Idee-, Umsetzungs- und Etablierungsphase sind mögliche Themen. Auch lokale und regionale Experten können dazu stoßen. zg

