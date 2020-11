Kern für mehr Filter

Der Grünen-Abgeordnete Manfred Kern aus Schwetzingen macht sich für den Einbau von mobilen Innenraumfiltern in Schulräumen stark, die nur schlecht oder ungenügend gelüftet werden können. Kern spricht sich dafür aus, dass das Land die Schulträger bei der Finanzierung unterstützen werde.

Der Landtagsabgeordnete betont in einer Pressemitteilung: „Wir dürfen nichts unversucht lassen, die Ansteckungsgefahr in unseren Schulen zu verringern. Es geht um die Gesundheit unserer Kinder und um die Gesundheit unserer Lehrerinnen und Lehrer.“ Zu den wirksamsten Methoden, potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen, zähle eine möglichst hohe Frischluftzufuhr, so Kern. Sie könne am besten durch ordentliches Lüften erreicht werden. „Technische Möglichkeiten wie mobile Luftreiniger, die Viren aus der Luft filtern, können ergänzend zum Einsatz kommen“, fordert er. Dies gelte insbesondere dort, wo keine konstant gute Durchlüftung sichergestellt werden könne.

Bauförderrichtlinie anpassen

Kern sieht sich durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse bestärkt. Danach können mobile Innenraumfilter neben Abstand, Hygiene, Mund-Nase-Maske und Lüften einen wirkungsvollen Baustein in einem Gesamtkonzept zur Risikominderung stellen und eine Partikelkonzentration im Innenraum auf einem niedrigen Niveau halten.

Der Grünen-Abgeordnete schlägt deshalb vor, die Schulbauförderrichtlinie zügig anzupassen, um die kommunalen Schulträger bei der Beschaffung von Filtergeräten finanziell zu unterstützen. Einen Brief mit der entsprechenden Forderung hat die Grünen-Fraktion laut Kern bereits an Kultus- und Finanzministerin gesandt. Er weist zudem auf weitere Fördertöpfe hin, die zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie zur Verfügung stehen. zg

