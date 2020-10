Kern: Nach neun Monaten muss endlich was rauskommen

Schwetzingen/Bensheim.Als wir Donnerstagfrüh Manfred Kern am Telefon erreichen, lädt er gerade sein Lastenrad mit Prospekten und Flyern voll. Er ist im Wahlkampfmodus, denn am Sonntag geht’s um viel für ihn. Er will als Grüner zeigen, dass Bensheim nicht für immer und ewig von einem CDU-Mann regiert werden muss. Und da ist er sich einig mit drei von vier Mitbewerbern. Denn auch ihnen geht’s drum, den amtierenden Bürgermeister Rolf Richter (CDU) aus dem Rathaus zu werfen. Er genießt in der Stadt den Ruf, hemdsärmelig zu regieren und ungeduldig und aufbrausend zu sein.

Nachdem 2019 die Koalition aus CDU und Grünen im Stadtrat geplatzt war, machten die sich auf die Suche nach einem geeigneten Kandidaten und fanden ihn im Schwetzinger Manfred Kern. Er bringt Erfahrung aus seiner langjährigen Gemeinderatsarbeit mit und hat jetzt schon zwei Legislaturperioden als baden-württembergischer Landtagsabgeordneter gewuppt. Nachdem sich in Schwetzingen herauskristallisierte, dass Andre Baumann antreten will, war für Kern klar, dass er sich ebenfalls neu orientiert. Bensheim kam ihm da gerade recht.

Erst mal war er der einzige Gegenkandidat für den Amtsinhaber im 43 000 Einwohner zählenden Städtchen an der Bergstraße. Aber der ursprüngliche Wahltermin, 21. Juni, musste wegen Corona auf den jetzigen 1. November verschoben werden. Und da sagt Kern gern: „Nach neun Monaten muss endlich was rauskommen.“ Dass Bensheim nur einen Bürgermeister und eben keinen Oberbürgermeister hat, liegt an der hessischen Gemeindeordnung. Dort muss man mindestens 50 000 Bürger unter sich haben, um ein Ober vor den Bürgermeister zu bekommen.

„Wahlkampf zu Corona-Zeiten ist nicht einfach. Für die letzte Phase hatte ich mir ganz viele Hausbesuche vorgenommen. Aber das ist jetzt einfach nicht zu machen. Und mit Maske und ohne Mimik sind solche persönlichen Gespräche auch eher schwierig“, sagt Kern auf Anfrage.

Wie schätzt er seine Chance am Sonntag ein? „Wären es nur zwei Kandidaten gewesen, dann hätte ich mir den Sieg im ersten Wahlgang zugetraut. Mit jetzt fünf Kandidaten ist ein zweiter Wahlgang in zwei Wochen sehr wahrscheinlich“, sagt er. Außer Bürgermeister Rolf Richter und ihm treten noch Christine Klein (parteilos), Frank Richter (parteilos) und Stefan Stehle (FDP) an. Stehle ist erst 29 und im Vereinssport sehr gut vernetzt, Frank Richter ist während des Wahlkampfs eher blass geblieben und dürfte unter fünf Prozent bleiben.

Nimmt man jetzt mal an, dass der Amtsinhaber das beste Ergebnis erzielt, dann geht es für Kern darum, Christine Klein im Rennen um Platz zwei auszustechen. Klein hat selbst schon bei zwei Bürgermeisterwahlen kandidiert, 2008 auch in Bensheim und war schon bei den Grünen und in der SPD aktiv. Kern und Klein haben über viele Themen, wie zum Beispiel die Marktplatzumgestaltung ähnliche Ansichten. Die Freien Wähler haben deshalb ihren Anhängern empfohlen, entweder Kern oder Klein, aber auf keinen Fall Amtsinhaber Richter zu wählen. Es gilt als sicher, dass der Drittplatzierte dem Zweitplatzierten eine Wahlempfehlung angedeihen lässt. Dann wird es wirklich spannend. Denn in Hessen findet eine echte Stichwahl zwischen den zwei Erstplatzierten statt. Das wäre dann Richter gegen Klein oder Richter gegen Kern.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.10.2020