Kern: Projektförderung vom Land hilft

Das Projekt des Kulturparketts Rhein-Neckar „Gemeinsam auf dem Weg zur inklusiven Kulturregion. Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – selbstbestimmt und mittendrin“ wird vom Land Baden-Württemberg im Programm „Impulse Inklusion“ mit rund 17 500 Euro gefördert. Mit dem Geld soll Menschen mit Behinderungen in der Rhein-Neckar-Region die Teilhabe am Kulturleben erleichtert werden. Das teilt jetzt der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Manfred Kern (Grüne) mit und gratuliert dem Verein.

„Inklusion vor Ort kann nur gelingen, wenn alle mitmachen. Das Kulturparkett arbeitet sehr erfolgreich auf nahezu ausschließlich ehrenamtlicher Basis, wofür es unsere Unterstützung unbedingt verdient hat. Das Projekt hat Vorbildcharakter“, so Kern. Die Förderung sei ein Beleg dafür, dass Inklusion erfolgreich sei, wenn Menschen mit Behinderung da, wo sie leben, auch entsprechende Angebote zur Beteiligung finden. Nur so könnten sie ihr Recht ausüben, selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben teilzunehmen. Der Abgeordnete betont: „Inklusion ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Wir können ihn nur erfüllen, wenn wir bereit sind, gemeinsam daran zu arbeiten.“

Landesweit unterstützt das Sozial- und Integrationsministerium mit dem Förderprogramm „Impulse Inklusion“ 30 herausragende Modellprojekte mit insgesamt 426 000 Euro In sechs Jahren seien aus dem Landesprogramm insgesamt 210 Projekte mit rund 5,6 Millionen Euro unterstützt worden. Alle Projekte werden von Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam entwickelt, geplant und durchgeführt. Experten beraten sie dabei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.01.2019