Kern wird OB-Kandidat

Schwetzingen/Bensheim.Im Gemeinderat in Bensheim an der Bergstraße ist Feuer unterm Dach. Grund ist ein Schwetzinger. Die dortige CDU hat nämlich ihre Koalition mit den Grünen und der Wählergruppe Bürger für Bensheim aufgelöst, weil die Grünen angekündigt haben, für die Oberbürgermeisterwahl am 21. Juni einen eigenen Kandidaten aufstellen zu wollen.

Das geht natürlich gegen Amtsinhaber Rolf Richter (CDU), der sich eigentlich sicher glaubte, ohne großen Gegenwind in eine zweite Amtszeit gehen zu können. Die Grünen in Bensheim haben den Schwetzinger Landtagsabgeordneten Manfred Kern gefragt, ob er nicht in Bensheim antreten wolle. Und Kern hat zugesagt. Jetzt steht natürlich noch die offizielle Bewerberkür im Stadtverband der Grünen bevor, die in den nächsten Tagen stattfinden soll.

Der 61-jährige Steuerberater Manfred Kern war zunächst bis 1980 Mitglied der SPD. Danach engagierte er sich bei der grün-alternativen Liste in Brühl. Den Grünen gehört Manfred Kern seit 1998 an. Er wurde 1999 in den Gemeinderat von Schwetzingen gewählt. Während der Kontroverse um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr trat Kern aus der Partei aus. 2006 wurde er erneut Mitglied bei den Grünen.

Zwei Perioden im Landtag

2011 kandidierte Kern für Bündnis 90/Die Grünen im Landtagswahlkreis Schwetzingen. Mit 23,5 Prozent lag er hinter den Kandidaten der CDU und der SPD. Das war ausreichend um ein Zweitmandat zu erringen. Bei den Wahlen im Jahr 2016 erhielt er mit 26,6 Prozent der Wählerstimmen das Direktmandat. Kern ist für die Fraktion kulturpolitischer Sprecher und Ansprechpartner für die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-Württemberg. In der 15. Wahlperiode war er Sprecher für Denkmalpflege.

Für den hiesigen Wahlkreis will bekanntlich Umweltstaatssekretär Andre Baumann als Grünen-Kandidat antreten. Kern wird auf eine interne Kandidatur verzichten, wenn er als Bensheimer OB-Kandidat ins Rennen geht. In Bensheim gilt es als wahrscheinlich, dass auch die AfD einen OB-Kandidaten aufstellen wird, bei einer solchen Konstellation wäre ein zweiter Wahlgang durchaus möglich. Die Wiederwahl von Rolf Richter (CDU) gilt derzeit aber als wahrscheinlich.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020