Kind und Beruf – Homeoffice als Hilfe

Im Vorfeld des internationalen Frauentages am morgigen Freitag rückt die Agentur für Arbeit Heidelberg die Arbeitnehmerinnen in den Fokus, die sich vorübergehend aus dem Erwerbsleben zurückziehen, um sich Kindern und Angehörigen zu widmen, die es zu betreuen gilt. Diese Frauen, für den Arbeitsmarkt zurückzugewinnen, liegt Petra Bölle (Bild), Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt,

