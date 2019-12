Kinder auf dem Weg zu Abfallprofis

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Die evangelische Melanchthon-Kindertagesstätte Schwetzingen hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Kinder zu Abfallprofis auszubilden. Dazu hatte Bianca Ehlert, die Leiterin der Kindertagesstätte, Angelika Kerner von der AVR Kommunal GmbH eingeladen, mit den künftigen Schulanfängern die Abfallsortierung zu üben, heißt es in einer Pressemitteilung der AVR.

In der Melanchthon-Kindertagesstätte landen oft Obstschalen, Taschentücher, Spitzerabfälle und Papier in den Abfallbehältern. Gelegentlich wissen die Kinder nicht, in welche Behälter ihre Abfälle gehören. Deshalb übten die Kinder mit Hilfe der „Abfallkiste“ der AVR Kommunal, Abfälle zu sortieren, die sie von zuhause und vom Kindergarten kennen.

Bei der Grünen Tonne plus stand schnell ein ganzer Berg mit Abfällen aus Plastik, Metall, Papier und Karton, wie Shampooflaschen, Eier- und Pralinenschachteln, Joghurtbecher, Spraydosen und Papier. Sie werden anschließend in der Wertstoffsortieranlage Sinsheim sortiert und zu Firmen gebracht, die daraus neue Produkte herstellen.

Die Frage, wohin Obstreste kommen, brachte die jungen Abfallexperten auf die Spur der braunen „Bio-Energie-Tonne“. Der Biomüll aus dieser Tonne wird zu gütegesichertem, zertifiziertem Frischkompost und hochwertigem Bio-Erdgas verwertet.

Viele Kinder kennen die blaue Glasbox, in der Gläser für Brotaufstriche, Flaschen und Konservengläser gesammelt werden. Erfreulich ist, dass viele der künftigen Schulanfänger wissen, dass die Deckel in die „Grüne Tonne plus“ gehören.

Die Restmülltonne stand lange ohne Abfall da. Was zum Restmüll zählt, war für die Kinder nicht einfach zu erkennen. Unter Mithilfe der Erzieherinnen nahmen die Kinder eine Babywindel und eine Wärmflasche aus der Kiste. Dass sich daraus keine neuen Produkte herstellen lassen, war klar. Zusammen mit anderem, nicht verwertbarem Abfall, wie Staubsaugerbeuteln und Zahnbürsten werden diese Reste in der Müllverbrennungsanlage Mannheim verbrannt. zg

