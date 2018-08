Kinder auf wilder Erkundungstour

Was die majestätischen Bäume im Schlossgarten erzählen könnten, erfahren die jungen Teilnehmer am Samstag, 8. September, um 14.30 Uhr bei der Sonderführung „Was wächst denn da? Lasst Bäume sprechen“. Im historischen Arboretum suchen sich die Kinder „ihren“ Baum aus und erkunden seine Eigenschaften.

Bei den „Gartenfüchsen in Schwetzingen“ am Mittwoch, 5. September, um 14.30 Uhr tauchen die Kinder in die Welt der Tiere und Fabelwesen ein. Bei der wilden Erkundungstour durch den Schlossgarten gibt es viel Wunderliches zu entdecken. Die Kinder müssen ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen und können ihren Orientierungssinn im Labyrinth erproben. zg

