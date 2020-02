Kinder basteln Donut-Gebäude

2. Fußballbundesliga

„Er muss mir zeigen, dass er helfen kann“

Der SV Sandhausen will den Schwung vom 3:1-Erfolg in Osnabrück ins Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg mitnehmen. In der Partie bei seinem Ex-Klub wird Rúrik Gislason wohl nicht auflaufen. Der Isländer ist am Hardtwald in die ...