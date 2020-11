Kinder eifern Namensgeber der Zeyher-Schule nach

Die Schüler der Zeyher-Grundschule in Schwetzingen gestalteten Naturpostkarten zum 250. Geburtstag von Johann Michael Zeyher.

Emsig soll er gewesen sein, der Gartenbaudirektor und Landschaftsgärtner Johann Michael Zeyher, der am 26. November 1770 – vor genau 250 Jahren – in Obernzenn bei Ansbach geboren wurde und ab 1804 in Schwetzingen tatkräftig wirkte. Er prägte Anfang des 19. Jahrhunderts wesentlich den Schwetzinger Schlossgarten. Dabei legte er eine spektakuläre Sammlung von Bäumen an, die heute noch im vorhandenen Arboretum bewundert werden kann. Zeyher war ein fleißiger Sammler, von bis zu 9500 Gehölzen. Einige dieser Schätze, wie Gingko, Maulbeer- und Mammutbaum sind noch heute vorhanden.

Die Grundschüler der Zeyher-Grundschule sammelten zu Ehren ihres Namensgebers mit ihren Klassenlehrern Naturmaterialien und legten in wunderbarer Gestaltungarbeit eine kleine Natursammlung auf einer Postkarte aus Holz an. Die schöne Ausstellung ziert nun den Schulgarten der kunterbunten kleinen Schule, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Kulturarbeit und Naturverbundenheit zu fördern.

Zeyher wäre sicher erfreut gewesen, diese botanische Sammlungsarbeit angestoßen zu haben, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Neben symmetrischen Schmuckarbeiten wie dem Ehrenhof vor dem Schwetzinger Schloss und den Landschaftsgärten in Naturbelassenheit um den See mit geschwungener Uferlinie im Schlossgarten, war ihm gerade die Förderung junger Menschen wichtig. Dass eine Schule seinen Namen trägt, nachdem er seinen Nachlass der Bildungsförderung vermachte, würde ihn sicher mit Stolz erfüllen. zg

