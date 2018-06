Kinder erschaffen „ihr“ Museum

Anzeige

Kleine Figuren mit weißer Hose und großen Füßen, eine weiße Zipfelmütze und eine große Nase. Das gehört zum Erkennungsbild der Schlümpfe, die der Künstler Pierre Culliford, bekannt unter dem Künstlernamen Peyo, geschaffen hat. Aber eine Besonderheit ist die offensichtlichste. Die kleinen Figuren aus Schlumpfhausen sind blau.

Aber warum ist das so? Der Künstler hat es bereits selbst erklärt: „Ich wollte ein kleines Wesen erschaffen. Es sollte kein Mensch sein. Ich konnte es nicht gelb machen, weil das chinesisch aussieht, auch nicht grün, weil man dann an Marsmenschen gedacht hätte. Nachdem ich so einen ganzen Regenbogen von Farben ausgeschieden hatte, habe ich schließlich blaue Schlümpfe erfunden.“ Und um genau die Farbe dreht sich ja bekanntlich auch alles im Museum Blau in Schwetzingen.

Museumspädagogin Elisabeth Voigtländer geht in einen kleinen Raum, in dem blaue Regale und Stühle stehen. Ein Glas Wasser bietet sie an, das natürlich in einem blauen Glas gereicht wird. Auf dem Tisch liegen zwei Druckbilder, die Lisa-Marie und Hannah gemacht haben. „Ich war mit ihnen im Vogelzimmer. Sie waren ganz begeistert von der Vielfalt der Vögel und daraus entstand der Pfau, obwohl wir über diesen gar nicht gesprochen hatten“, erzählt Voigtländer voller Begeisterung.