Kinder gestalten Pausenhof naturnah

Begeistert öffnen die Schüler Konstantin und Virginia am Mittwochmorgen den Spendenumschlag, den die Kurt-Waibel-Schule von Günter Eckhardt überreicht bekommen hatte. Darin befinden sich 1000 Euro, die zur Verschönerung und naturnahen Gestaltung des Schulhofes verwendet werden. Die beiden Schüler zählen den Betrag genau nach und freuen sich über den Beitrag.

„Anlass der Spende ist der Geburtstag meines langjährigen Freundes Karl Homberg, der zur Zeit in Palma de Mallorca lebt. Die Frage nach dem passenden Geschenk war schwer zu beantworten“, erklärt Eckhardt den Schülern. Homberg erwähnte schließlich, dass er sich über eine Spende für ein Projekt zum Thema Umweltschutz freuen würde und so machte Eckhardt sich mit seiner Frau Brigitte auf die Suche. „Es war mir wichtig, dass es ein lokales Projekt ist“, meint der Spender Eckhardt im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei der Jubiläumsfahrt nach Lunéville kam Eckhardt dann in Kontakt mit Bürgermeister Matthias Steffan, der vorschlug, die Spende für den Schulhof der Kurt-Waibel-Schule zu nutzen.

Eigene Ideen eingebracht

„Die Kinder haben ihre eigenen Ideen für den Schulhof bei der Planung eingebracht“, sagt Schulleiterin Elke Rohr bei der Spendenübergabe am Mittwoch und dankt für die großzügige Spende. Auch Bürgermeister Matthias Steffan ist froh über den Beitrag zur Gestaltung des Schulhofes. „Ich freue mich, dass die Ideen für den Hof umgesetzt werden“, meint er. Die Spende sei ein tolles Signal. „Mit diesem Projekt möchte ich auch an Eva Waibel erinnern, die meiner Frau und mir viel bedeutet“, betont Eckhardt.

„Danke“, rufen die glücklichen Schülern anschließend, die gespannt die Spendenübergabe verfolgt hatten. Ihre Ideen und Wünsche für den Schulhof haben die einzelnen Klassen in kleinen Modellen verewigt – ein Klettergerüst aus Zahnstochern, ein Sandkasten aus einem alten Eierkarton und eine kleine Netzschaukel sind in ihnen zu finden. caz

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.10.2019