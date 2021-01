Kinder löschen brennende Matratze

Die Einsatzmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr ist am Freitagmittag in die Friedrichsfelder Straße zu einer brennenden Matratze gerufen worden. Ein privater Rauchwarnmelder hatte Alarm geschlagen. Aufgrund des Rauches, der laut Zeugenaussagen bereits deutlich zu sehen war, rückte die Feuerwehr gleich mit fünf Fahrzeugen an die Einsatzstelle.

Vor Ort stellten die Retter allerdings fest, dass Kinder die brennende Matratze bereits gelöscht hatten. Wie der Schwetzinger Feuerwehrkommandant Walter Leschinski auf Nachfrage mitteilte, belüfteten die Aktiven den Raum und brachten die Kinder zum ebenfalls anwesenden Rettungsdienst. Dieser fuhr sie in ein Krankenhaus. caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.01.2021