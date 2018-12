Kinder powern sich bei Kampfsport aus

Nur noch zehn Tage bis Weihnachten und so ist auch der kurfürstliche Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz auf der Zielgeraden. Gestern Abend eröffneten die Theater-AG und der Chor der Zeyher-Grundschule das Bühnenprogramm. Unter der Leitung von Lehrerin Carmen Schaut und dem Theaterpädagogen des Theaters am Puls präsentierten die Mädchen und Jungen in weißen Oberteilen und roten Nikolausmützen zwei Tänze.

Im Anschluss sangen die Kinder des Chores von Lehrerin Astrid Rado Weihnachtslieder. Schulleiterin Ute Geller-Schmidtke ist dankbar Astrid Rado zu haben, denn diese macht mit den Kindern auch Stimmbildung, wie die Schulleiterin verriet.

Stimmungsvolle Melodien

Die Sängerin Laura Kirchgässner beglückte nicht zum ersten Mal die Gäste des Weihnachtsmarktes. Die 23-Jährige studiert an der Musikhochschule Karlsruhe Operngesang. Sie zeigte ihr Gesangstalent mit Liedern wie „Mary’s Boy Child“, „Walking in a Winter Wonderland“ und dem Klassiker „Stille Nacht“.

Laut wurde es auf der Bühne, als die Karateka des Budo-Clubs Schwetzingen in verschiedenen Alters- und Leistungsgruppen ihr Können präsentierten – der Kampfschrei „Kiai“ gehört zum Karate einfach dazu. Die jüngsten Sportler führten zusammen mit ihren Trainern Petra und Rafael Carrera Angriffs- und Abwehrtechniken im Kihon (Grundtechniken) vor. Auch Bewegungen aus dem Kai-Chi, wo es unter anderem auf Körperhaltung und Atemtechniken ankommt, war Teil des Programms. Die Zuschauer konnten sich so einen Eindruck dessen verschaffen, was es heißt, sich zu verteidigen und sich mit Kampfsport auszupowern. Besinnlicher ging es im Ehrenhof zu. Die Klänge der Original Kurpfälzer Alphornbläser erklangen über dem Schloss. Den Abend rundete das Trio „Amokoustic“ um Oliver Rosenberger, Sebi Kunz und Sivio Groß ab. Die Band gibt es seit fünf Jahren und ist die Akustikgruppe von „Amokoma“. Das Trio spielte Hits aus fünf Dekaden. Vor allem die 1980er-Jahre haben es ihnen angetan, verriet Rosenberger.

