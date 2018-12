Kinder sagen Gedichte auf

Das Bild zeigt den Nikolaus mit Luise Kremer (v. l.), Stabhalter Louis Drechsler, Melinda und Ramona Haag und Una Müller. © Dolezal

Bei der Siedlergemeinschaft wird im Advent mit dem Nikolaus gefeiert. Gespannt warteten die kleinen Siedler mit ihren Eltern und Großeltern auf den Nikolaus mit seinem treuen Knecht Ruprecht im Vereinsheim „Zum Rheintal“.

Zur Begrüßung sangen alle „Lasst uns froh und munter sein “ bevor der Rotkittel (Peter Ludwig) mit dem Bischofsstab und seiner Mytra den Kindern die Geschichte des Nikolaus erzählte, der im Orient lebte und den Armen half und sie unterstützte.

Kuchen selbst gebacken

Gedichte und Lieder wurden vorgetragen und der Fleiß und die Mitarbeit mit kleinen Geschenken von Knecht Ruprecht (Günter Tellermann) bedacht. Nur Gutes konnte der Nikolaus über die Kinder berichten und so kam es, dass alle mit einer reich gefüllten Nikolaustüte beschenkt wurden. Gestärkt mit Würstchen und Pommes konnten sich dann alle auf den Nachhauseweg machen. Welch große Resonanz der Seniorennachmittag im Rheintal hatte, zeigten die viele Mitglieder, die zur Kaffeetafel kamen. Der Vorsitzende Rudi Hoffmann bedankte sich für die selbst gebackenen Kuchen. Die Mitglieder Oskar Hardung, Heidi Ullrich und Petra Tellermann unterhielten die Gäste zudem mit lustigen Vorträgen. Peter Ludwig sprach in seiner Weihnachtsrede über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und zog das Resümee: „Früher war nicht alles besser, man lebt in der Gegenwart und was die Zukunft bringt, weiß keiner!“ zg

