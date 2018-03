Anzeige

Die Jugendkunstschule in der Volkshochschule bietet am Samstag, 24. März, einen „Tag der Mit-Mach-Kunst“ an. Zwischen 10 und 16 Uhr können Kinder und Jugendliche Workshops besuchen – und die sind sogar kostenfrei!

Zu den Workshops zählen Kinderschminken (10 bis 11 und 15 bis 16 Uhr), Lederbeutel herstellen* (10 bis 11 und 11 bis 12 Uhr), einfache Druckverfahren (10 bis 11, 11 bis 12 und 14 bis 15 Uhr) und österliches Gestalten (11 bis 12 Uhr). Außerdem wird eine Zeitreise in der Geschichte angeboten unter dem Titel „Von Schwetzingen nach Babylon“* (jeweils eine Stunde lang ab 10 bis 15 Uhr). Das Abenteuer Bleistift (11 bis 12 und 15 bis 16 Uhr), Schmuck gestalten (12 bis 13 Uhr), Zeichnen nach Lust und Laune (12 bis 13 und 13 bis 14 Uhr) sowie Tuschwürfe (13 bis 14 Uhr) sorgen ebenfalls für Kurzweil. Außerdem können Schlüsselanhänger hergestellt werden (14 bis 15 Uhr), Handschmeichler aus Speckstein* (14 bis 16 Uhr), Malereien* (14 bis 15 und 15 bis 16 Uhr) und Tonplastiken* (14 bis 15 und 15 bis 16 Uhr). Manche Workshops, die mit dem * gekennzeichnet sind, haben eine Höchstteilnehmerzahl und können nur zu den angegebenen Anfangszeiten besucht werden. zg