Kinder von Kamelen verzückt

Dann konnten alle noch einmal ausschwärmen. Während einige Kinder unbedingt den Streichelzoo oder im Affengehege den riesigen Gorilla anschauen wollten, tobten sich trotz der Hitze andere auf dem Spielplatz aus.

Pünktlich um 15 Uhr trafen die Ausflügler wieder am verabredeten Treffpunkt ein, und kurze Zeit später kam auch schon wieder der Bus für die Heimfahrt. Zurück in Schwetzingen wurden die Mädchen und Jungen von Eltern und Großeltern abgeholt – nicht, ohne lauthals zu verkünden, dass sie auch nächstes Jahr wieder dabei sein wollen. Dann geht es in den Freizeitpark Lochmühle. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.08.2018