Kinder, wie wär’s mit einer Eisenbahn?

Wer möchte Lokführer in seinem Kinderzimmer sein? Zusammen mit Märklin verlost die Schwetzinger Zeitung zwei „Märklin my world – Startpackung Landwirtschaft“.

Traktoren und Züge faszinieren Groß und Klein gleichermaßen. Mit dem Spielset „Landwirtschaft“ lernen Kinder ab drei Jahren spielerisch das Landleben kennen – samt Eisenbahn. Das Einsteiger-Set enthält einen Güterzug, bestehend aus einer Schlepptender-Dampflok und zwei Tiertransportwagen. Die Lokomotive verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt und wird mit Batterien angetrieben. Magnetkupplungen verbinden die einzelnen Wagen kinderleicht. Der Zug verfügt über Licht-, Dampf- und Soundfunktionen und wird über den handlichen Märklin Power Control Stick auf Infrarot-Basis gesteuert. Trittfeste, kindgerechte Kunststoffgleise ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau – auch auf dem Fußboden. Spielanregendes Zubehör wie verschiedene Bauernhoftiere (hier: Kühe und Schweine), ein Traktor-Miniaturfahrzeug sowie eine Aufgleishilfe runden das Starter-Set ab. Die Einsteigerpackung kann durch weitere Spielwelten wie beispielsweise den Märklin myworld „Bauernhof“ ergänzt werden.

Unsere Zeitung verlost zwei „Startpackungen Landwirtschaft“ an Kinder: Kindernachrichten-Reporter Fred Fuchs freut sich über schön gemalte oder gebastelte Eisenbahnen. Ein Foto vom Bild oder Bastelwerk oder das Kunstwerk selbst sollte bis Mittwoch, 12. August, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de (Betreff: Märklin) gemailt oder in der Redaktion am Schlossplatz in Schwetzingen mit Namen, Alter, Adresse und Telefonnummer versehen abgegeben werden. Die ausgelosten Preisträger bekommen von Fred Fuchs den Preis überreicht und werden mit Foto in der Zeitung veröffentlicht. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020