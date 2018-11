Kinderaktionen und Musik bei Höffner

Möbel Höffner lädt – passend zum Weihnachtsmarkt-Auftakt in Schwetzingen – zu den „Family an Friends“-Tagen ein und hält am Freitag, 30. November, sowie Samstag, 1. Dezember, tolle Rabatt- und Erlebnisaktionen bereit.

Neben exklusiven Prozenten und Extra-Vergünstigungen gibt es an beiden Tagen Mittagessen zum Vorzugspreis. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, wertvolle Tombola-Preise zu gewinnen. Zudem wird ein vielfältiges Familienprogramm angeboten. Für die Kleinen gibt’s Kinderschminken, ein Karussell, es können Plätzchen gebacken werden und außerdem lädt Höffner zum Fotoshooting ein. Anschließend kann sogar der passende Bilderrahmen gebastelt werden.

Am Freitag gibt es zudem Livemusik: Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky treten um 17.30 und um 21 Uhr auf. An beiden Aktionstagen verlängert Möbel Höffner seine Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018