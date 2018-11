Kinderaugen funkeln lassen

Im elften Jahr in Folge steht der Kindertraumbaum auf dem Schlossplatz, direkt vor dem Brauhaus „Zum Ritter“. Die Organisatoren, Antonia und Tibor Wettstein, freuen sich darüber, dass wieder alle Beteiligten der vergangenen Jahre ihre Unterstützung zugesichert haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter der Leitung von Filialdirektorin Lena Büchner wird sich die Sparkasse Heidelberg auch weiterhin im Umkreis Schwetzingen für den Kindertraumbaum engagieren.

Die Aktion Kindertraumbaum verhilft Kindern aus der Region zu einem Weihnachtsgeschenk. Die Mädchen und Jungen kommen aus den Gemeinden Brühl-Rohrhof, Eppelheim, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen. Am Kindertraumbaum können Familien teilnehmen, die berechtigt sind, im Tafelladen „Appel + Ei “ einzukaufen. 2017 haben durch diese Aktion 200 Kinder ein Weihnachtsgeschenk erhalten. Dies sei Ansporn, auch in diesem Jahr vielen Kindern eine Freude bereiten zu können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Geschenke für maximal 30 Euro

Um bei der Aktion mitmachen zu können, konnten die Kinder beziehungsweise ihre Eltern bei „Appel + Ei“, bei der Diakonie oder der Caritas je Kind einen vorgedruckten Wunschzettel abholen. Die Kinderwünsche dürfen einen Wert bis 30 Euro haben, darüber liegende Wünsche können leider nicht erfüllt werden. Die Wunschzettel werden zurückgegeben und nicht an den Baum gehängt. Den Wunschzettel bemalten die Kinder und schrieben zum Beispiel mit Hilfe der Eltern oder Geschwister ihren Wunsch möglichst eindeutig darauf und gaben ihn dann bei der Diakonie, der Caritas oder dem Tafelladen wieder ab.

Donnerstag geht’s los

Besucher des Weihnachtsmarktes können sich in der Zeit von Donnerstag, 29. November, bis Samstag, 1. Dezember, in aller Ruhe die Wunschzettel der Kinder am Kindertraumbaum ansehen und sich einen Weihnachtswunsch ihrer Wahl vom Baum abnehmen, um dem Kind diesen Wunsch zu erfüllen. Die Erfahrung der Vorjahre zeigt allerdings, dass sich das Projekt großer Beliebtheit erfreut und einige Besucher keinen Kindern eine Freude machen konnten, da keine Wunschzettel mehr vorhanden waren.

Wer mitmachen möchte, sollte deshalb möglichst früh zum Baum kommen, um einen Wunsch erfüllen zu können. Wie schon in den letzten Jahren werden die Mitarbeiter der Sparkasse Heidelberg und der Kanzlei Wettstein am Baum bereitstehen, um die Besucher bei der Auswahl zu unterstützen und über das Projekt zu informieren.

Helfer und alle, die das Projekt aktiv auf dem Weihnachtsmarkt unterstützen möchten, sind willkommen, sich mit der Kanzlei Wettstein in Verbindung zu setzen.

Die Geschenke müssen bis spätestens zum 12. Dezember bei Diakonie, Caritas, dem Tafelladen, allen Filialen der Sparkasse Heidelberg im Bezirk Schwetzingen oder der Kanzlei Wettstein abgegeben werden. Wichtig ist, das Geschenk mit der Nummer des Wunschzettels zu versehen, damit es auch das richtige Kind erreicht. Präsente, die danach eingehen, können nicht mehr weitergeleitet werden und Spendengelder müssen verbraucht werden, um die Geschenke nachzukaufen, damit die Kinder nicht leer ausgehen.

Spenden im Dezember überweisen

Natürlich kann man das Projekt auch durch eine Geldspende unterstützen. In der Zeit von 1. bis 31. Dezember können in beliebiger Höhe Geldspenden für hilfsbedürftige Kinder auf das Konto DE 8667 2500 2000 0914 0905 der Diakonie unter dem Stichwort „Kindertraumbaum“ gezahlt werden. Das eingehende Geld wird dazu verwendet, womöglich nicht abgegebene Geschenke zu besorgen, denn die Beteiligten garantieren, dass jedem Kind, das an der Aktion Kindertraumbaum teilnimmt, sein Wunsch erfüllt wird.

Im Jahr 2014 flossen etwa 1800 Euro in den „Kinderförderfond südliche Kurpfalz“ der Caritas und Diakonie, der gezielt die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an schulischen, sportlichen oder kulturellen Maßnahmen, Kursen und Veranstaltungen unterstützt. Dieser Fond wird auch in diesem Jahr mit den Spendengeldern bezuschusst. Die Organisatoren hoffen, dass neben denen, die einen Geschenkwunsch erfüllen, auch viele Bürger mit Geldspenden helfen, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

