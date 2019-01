Kindergarten im Bellamar

Manchmal geht es hier zu wie in einem Kindergarten. Klar, die Temperaturen sind eisig, da bietet sich ein Ausflug ins kuschelig warme Bellamar einfach an. Und gern kommt die ganze Familie mit. Für die Mitarbeiter des Bellamar sind die Tage mit hohem Besucheraufkommen eine große Herausforderung. Immerhin gilt es, den Trubel – bei dem auch die Eltern mitmachen – im Griff zu haben. „Kommen Sie einmal her!“, ertönt da auch schon die strenge Stimme des Bademeisters. „Sie wissen schon, dass das hier ein Ruhebecken ist und Babys im Wasser sind?“, erklärt er dem Badegast, der seinen Sohn im hohen Bogen durchs Warmwasserbecken schleuderte und sich unbeeindruckt von der Standpauke gleich selbst beschwert, dass zu wenig freie Liegen im Freizeitbad zur Verfügung stünden. Erzürnt wiederholt der Bademeister seine Worte und zieht kopfschüttelnd hinweg, entrüstet über die fehlende Einsicht des Badegastes. An solchen Tagen kann einem das Team des Bellamar manchmal leid tun. Bleibt also nur, ein bisschen Hilfe zu leisten: sich an die Regeln zu halten, brav das eigene Handtuch nicht auf die Lüftungsgitter am Fenster zu legen und keine Liegen zu reservieren, wenn man eh nur im Wasser ist – dann bringt der Tag im Bellamar vielleicht auch den Bademeistern etwas Erholung. Es sei ihnen gegönnt!

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.01.2019