Kindergottesdienst endet im Lutherhaus

Einen Gottesdienst für Erwachsene und für Kinder gibt es am Sonntag, 18. Oktober, um 10 Uhr in der evanglischen Stadtkirche. Pfarrer Steffen Groß gestaltet an diesem Sonntag die Liturgie und die Predigt, Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer zeigt sein Können dabei an der Orgel, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirche.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen können die Gottesdienste in der Stadtkirche von maximal 42 Menschen mitgefeiert werden. Eine Mund-Nase-Bedeckung sollte während der ganzen Zeit in der Kirche getragen werden. Zusätzlich zum Gottesdienst in der Stadtkirche wird an diesem Sonntag auch Kindergottesdienst gefeiert. Dieser beginnt ebenfalls um 10 Uhr in der Stadtkirche und wird dann im Lutherhaus fortgesetzt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.10.2020