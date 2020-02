Kindertage in den Fasnachtsferien

In den Faschingsferien bietet die evangelische Kirchengemeinde Kindertage an. An drei Tagen dreht sich das Miteinander um die spannende Geschichte der „KiKidz“. Diese haben einen „Geheimclub“ gegründet, der aufregende Dinge erlebt. Dabei fragen sich die „KiKidz“ auch, was Kinder in der Kirche Spaß macht und was sie sich dort wünschen.

Die Kinderferientage finden vom Mittwoch, 26., bis Freitag, 28. Februar, jeweils von 10 bis 13 Uhr im Lutherhaus, Mannheimer Straße 34, statt. Am Sonntag, 1. März. ist um 10 Uhr der Abschlussgottesdienst, den die Kinder mitgestalten. Eingeladen sind alle von Klasse eins bis sechs. Die Teilnahme kostet nichts. zg

