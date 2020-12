Kirche leuchtet im Kerzenschein

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Diese Adventszeit ist eine andere, hatte Pfarrer Uwe Lüttinger von der Seelsorgeeinheit in seinen Worten zum zweiten Advent in dieser Zeitung geschrieben. Dennoch versucht die Kirche so gut es geht den Menschen einen Weg zum gemeinschaftlichen Glauben zu ermöglichen.

Jeweils freitags, am 11. und am 18. Dezember, finden in St. Pankratius, Schwetzingen, und in St. Nikolaus, Plankstadt, frühmorgendlich um 6 Uhr die besinnlichen, adventlichen Rorate-Gottesdienste im Kerzenschein statt. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen gibt es diesmal zwar kein Frühstück, aber wie gewohnt eine schöne Atmosphäre durch reiche Kerzenbeleuchtung. Auch die Werktagsabendgottesdienste in St. Kilian, Oftersheim, und St. Josef, Hirschacker, finden donnerstags um 18.30 Uhr bei Kerzenschein statt und bereiten auf das Weihnachtsfest vor. Eine Anmeldung ist nicht verbindlich, aber für die Rorate-Gottesdienste empfohlen unter der Nummer 06202/9 26 28-0/-15. Die Frauen in Plankstadt treffen sich an diesem Mittwoch, 9. Dezember, um 14.30 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst und in Oftersheim am Donnerstagabend um 18.30 Uhr.

„Senioren den Vortritt lassen“

Zum dritten Advent finden die adventlichen Bußfeiern am Samstag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr in St. Kilian und am Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr in St. Nikolaus und 18.30 Uhr in St. Pankratius statt. Dabei werden auch die Karten für die Weihnachtsgottesdienste ausgegeben. Es sind zudem noch Karten verfügbar, die im Pfarramt Schwetzingen reserviert und abgeholt werden können unter der Nummer 06202/9 26 28-0. Dies gilt für folgende Gottesdienste:

St. Pankratius, Schwetzingen: 25. Dezember, 8 Uhr; 26. Dezember, 11 Uhr.

St. Josef, Hirschacker, Schwetzingen Hirschacker: 24. Dezember, 17.30 Uhr mit Kommunionfeier.

St. Maria, Schwetzingen: 25. Dezember, 10.30 Uhr.

St. Kilian, Oftersheim: 24. Dezember, 13, 14.15, 15.30 Uhr, Krippenfeier; 24. Dezember, 16.30 Uhr, ökumenische Open-Air-Feier im Gemeindepark; 24. Dezember, 21 Uhr, Christmette; 26. Dezember, 10.30 Uhr.

St. Nikolaus, Plankstadt: 24. Dezember, 15 Uhr, Feier für Familien mit kleinen Kindern; 24. Dezember, 16 Uhr, ökumenische Feier in der evangelischen Kirche und evangelischen Gemeindehaus; 24. Dezember, 18 Uhr, Christmette; 25. Dezember, 10.30 Uhr.

Einen Impuls gibt Pfarrer Lüttinger im Zusammenhang mit den Karten für die Weihnachtsgottesdienste mit: Es gibt viele ältere und einsame Menschen, für die Gottesdienste an den Feiertagen vielleicht die einzige Möglichkeit sind anderen Menschen zu begegnen – bräuchten sie nicht eine „Karte“ an den Feiertagen? Ich weiß dieser Gedanke ist ein große Herausforderung, aber vielleicht in diesem Jahr ein besonderes Zeichen des Christseins.“ Außerdem weist er auf die Impulse hin, die Gläubige in diesen Tagen an den Adventsstationen in den Kirchen finden – ganz ohne Anmeldung und Kartenreservierung. zg

