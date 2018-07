Anzeige

Die Schwetzinger Senioren treffen sich am kommenden Montag, 16. Juli, um 15 Uhr im Lutherhaus bei der evangelischen Gemeinde zum geselligen Seniorennachmittag. Nach einem gemeinsamen kleinen Kaffeetrinken zur Begrüßung geht die ganz Gruppe hinüber in die Stadtkirche. Dort wird dann unter fachkundiger Führung von Gemeindediakonin Margit Rothe „mit allen Sinnen“ die Kirche erkundet.

Es geht dabei nicht um die Kirchenhistorie oder die Kunstgeschichte in der Kirche. Alle Sinne, das heißt Riechen, Hören, Tasten, Sehen und eigentlich auch Schmecken, werden dabei angesprochen. Speziell das Schmecken findet an dem Tag aber dann schon vorher beim Kaffee im Lutherhaus statt. Alle interessierten Senioren sind willkommen. Karten für die Fahrt ins Blaue am Nachmittag des Montags, 30. Juli, sind noch im Pfarramt erhältlich und können an diesem Nachmittag ebenfalls erworben werden. zg