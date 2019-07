Kirche spielerisch erkunden

Welches Kind wollte nicht schon immer mal eine Kirche auf besondere Art erleben? Diese Möglichkeit haben die Mädchen und Jungen nun beim Ferienprogramm. Die Evangelische Kirchengemeinde bietet beim städtischen Ferienprogramm eine „Kirchenentdeckung“ an, bei der noch Plätze frei sind.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 6. August, von 16 bis 22 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Alle interessierten und neugierigen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren sind eingeladen, unabhängig von einer Religionszugehörigkeit. Das sechsstündige Programm beinhaltet basteln, singen, essen und spielen bis in die Nacht – und das Ganze in der Kirche, die dabei spielerisch erkundet wird. Das Vorbereitungsteam um die Gemeindediakonin Margit Rothe hat so manche Überraschungen vorbereitet.

Anmeldungen sind – auch unabhängig von der Anmeldung beim städtischen Ferienprogramm – möglich im Evangelischen Pfarramt, Mannheimer Straße 34, Telefon 06202/12 72 40. Für die Anmeldungen werden Name, Telefonnummer und Alter benötigt. Die Teilnahmegebühr von 3 Euro kann am Tag der Veranstaltung mitgebracht werden. ro

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.08.2019