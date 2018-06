Anzeige

Die Pfarrgemeinderäte der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt haben bei einer Klausurtagung mit dem Pastoralteam im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt die Weiterführung der Gebäudekonzeption in Angriff genommen. Moderiert wurde die Klausurtagung von Supervisorin Luzina Grünling. Zuerst wurde der Fokus auf die Themen Liturgie, Verkündigung und Diakonie gerichtet. Dabei sollten Fragen beantwortet werden: Was bedeutet für mich Liturgie, Verkündigung und Diakonie, was kommt mir in den Sinn, wenn ich an die Umsetzung in der Seelsorgeeinheit denke und welche Umsetzung ist mir für die Zukunft wichtig?

Tags drauf wurde hervorgehoben, dass allen klar sein muss, dass der Gebäudebestand nicht so bleiben könne. Von der Erzdiözese Freiburg ist die Seelsorgeeinheit aufgefordert worden, deutliche Einschnitte im momentanen Bestand mit fünf Kirchen, sieben Kindergärten und weiteren zehn Häusern auf den Weg zu bringen. Ziel dieser Klausur war es, allen die Möglichkeit zu geben, dies zu verstehen und Stimmungs- und Meinungsbilder zu erarbeiten.

Pfarrer Friedbert Böser machte in einer Übersicht deutlich, wo in jeder Gemeinde Raum für pastorale Aktivitäten ist. Zunächst wurden für jede Gemeinde die Gebäude ermittelt, an denen unumstritten festgehalten werden soll. Die nicht gesetzten Gebäude wurden in Gruppen nach Möglichkeiten und Stärken sowie Grenzen und Schwächen untersucht. So wurde festgehalten, in welchem Zustand sie sind, wie die Nutzung ist oder was ökumenisch zukunftsweisend sein könnte.