Kirche und Missbrauch

Schwetzingen/Wiesloch.Vor wenigen Wochen wurde die sogenannte MHG-Studie veröffentlicht, eine Untersuchung über Missbrauch in der Katholischen Kirche zwischen 1946 und 2015 (wir berichteten). Die Vertreter der Seelsorgeeinheiten im katholischen Dekanat Wiesloch werden sich bei der nächsten Dekanatsratssitzung am Dienstag, 20. November, mit den Ergebnissen beschäftigen und sich damit auseinandersetzen, was die Missbrauchsfälle der Vergangenheit für die Arbeit der Kirchengemeinden heute bedeuten, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Auf der Tagesordnung stehen zudem der Austausch über die Pfarrgemeinderatswahlen 2020 und darüber, wie die unterschiedlichen Gemeindegremien „Pfarrgemeinderat“ und „Gemeindeteams“ zusammenarbeiten. Der Vorstand informiert über Aktuelles aus Dekanat, Region, Diözese und Weltkirche. Zu beschließen ist außerdem das Rechnungsergebnis und die Verwendung des Haushaltüberschusses 2017.

Die Sitzung des Dekanatsrates beginnt um 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus Schatthausen, Hohenhardter Straße 23. Das Treffen ist öffentlich. Gäste sind willkommen. mch

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018