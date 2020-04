Kirchen zelebrieren Osterfest digital

Für die Christen ist es das Fest: Vom letzten Abendmahl Jesus mit seinen Jüngern und dem Verrat am Gründonnerstag über die Kreuzigung am Karfreitag bis zur Auferstehung am Ostersonntag dreht sich in diesen Tagen alles um die Hoffnung.

Tod und Auferstehung seien, so der evangelische Pfarrer Steffen Groß, die zentralen Symbole des Vertrauens auf Geborgenheit und Zukunft. Im Endeffekt repräsentiere Ostern nach wie vor den „Sieg des Lebens über den Tod“. Und wann, so Groß, sei dieses Vertrauen notwendiger gewesen als heute. Eine Sicht, die auch sein katholischer Kollege Uwe Lüttinger teilt. Und so eint die beiden das Ziel, das Band des Glaubens und der Hoffnung auch in diesen schwierigen Zeiten nicht abreisen zu lassen. Derzeit könnten die Menschen nicht in die Kirche kommen und so muss die Kirche dieses Mal zu den Menschen. Heißt, beide Kirchen tragen die Osterbotschaft per Internet in die Wohnzimmer der Menschen.

Technikteam zieht um

Wie schon in den vergangenen Wochen macht die evangelische Gemeinde die Wollfabrik zu ihrer Kirche – außer am Karfreitag. An diesem höchsten Feiertag der Christen zieht das Technikteam für ein paar Stunden in die evangelische Stadtkirche. „Für diesen Tag brauchen wir einfach einen größeren Rahmen und die Orgel“, begründet Groß. Dabei verspricht er, dass der Kirchenatmosphärentransfer fast eins zu eins gelingen wird. Für die Predigt ist übrigens ausnahmsweise Prälat Traugott Schächtele verantwortlich und der Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer wird mit hochkarätigen Solisten für den musikalischen Rahmen sorgen. Das alles wird live ab 9.55 Uhr am Karfreitag übertragen.

Live wird auch der Gottesdienst der katholischen Kirche in der Osternacht am Samstag ab 21 übertragen. Für die Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag und am Ostersonntag aus den drei Kirchen der Seelsorgeeinheit St. Nikolaus (Plankstadt), St. Kilian (Oftersheim) und St. Pankratius (Schwetzingen) sind Videoaufnahmen geplant, die ins Netz gestellt werden. Für die Menschen, so Lüttinger, sei es gerade jetzt wichtig, im Glauben Halt zu finden. Natürlich würden die Kirchenräume fehlen. Kirchen seien mehr als Gebäudehüllen. Offenbare sich dem Gläubigen hier doch schon sehr eindrücklich die ganze Wucht der christlichen Botschaft. Nun müsse das Wohnzimmer genügen. Dabei käme nun ein Satz aus dem Johannes-Evangelium „Am Anfang war das Wort“ besonders zum Tragen.

Die Osternacht begehen Pfarrer Groß und seine beiden Kollegen, Pfarrerin Christiane Banse (Plankstadt) und Pfarrer Tobias Habicht (Oftersheim), in der Wollfabrik. Los geht es am Samstag, 11. April, um 20.55 Uhr. Dabei verspricht Groß, dass man die Symbolik von Dunkel und Licht für das Fernsehen ganz neu inszenieren werde. Für Musik sorgen Alexander Levental am Klavier, Ralf Krumm auf der Trompete und Sören Lätsch mit seiner Stimme. Am Ostersonntag beginnt „for your soul“ um 9.55 Uhr. Musikalisch mit dabei sind Sänger Dominik Steegmüller, Mathias Buchta (Gitarre) und Tobias Nessel (Bass). ske

Info: Die Mitschnitte der katholischen Gottesdienste sind unter www.kath-se-schwetzingen.de zu sehen. Die evangelischen Gottesdienste gibt es auf dem Youtubekanal „ekischwetzingen“, über Facebook und unter www.ekischwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020