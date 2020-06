Kitas endlich wieder für alle öffnen

Die Schwetzingerin Marion Güttler hat zusammen mit neun weiteren Müttern einen offenen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann geschrieben. Einem Dank für das Engagement in Zeiten der Corona-Pandemie schließen sich klare Forderungen für die geplante Öffnung von Kindereinrichtungen an.

„In diesem Brief möchten wir die Stimme für alle Familien erheben, die durch die Schließung der Kindertageseinrichtungen tagtäglich an ihre Grenzen stoßen und die leider nicht von der schrittweisen Öffnung profitieren“, heißt es: „In unserem Kindergarten sind die Kapazitäten bereits durch Notbetreuungsplätze vollständig ausgeschöpft. Für die Vorschulkinder ist kein Platz mehr, geschweige denn für alle anderen.“

Wer im Homeoffice sei, vernachlässige entweder die Arbeit oder das Kind. Marion Güttler beschreibt, wie sie als dreifache Mama seit Wochen ein Kleinkind, ein Kindergartenkind und nun noch einen Säugling ohne Unterstützung durch die Familie zu Hause betreut – sie stehe dadruch unter extremer psychischer und physischer Belastung.

Eigentlich erholungsbedürftig

Ebru Kücüközder schildert, wie sie nach einer Schulteroperation die Betreuung trotz Arztbesuchen und Reha meistern muss. „Wir Familien fühlen uns im Stich gelassen, auch vor dem Hintergrund der letzten Lockerungen, wie der Eröffnung der Frisöre und der Restaurants, der Wiederaufnahme der Bundesliga, um nur einige Beispiele zu nennen. Es macht uns sehr traurig, dass diese Wirtschaftszweige den Kindern in unserer Gesellschaft bevorzugt werden. Kinder sind unsere Zukunft und wichtiger als Einkaufen, Fußball oder Freibäder“, heißt es weiter.

Die Eltern fordern in ihrem Brief eine sofortige Öffnung der Kindertageseinrichtungen für alle Kinder nach dem Konzept, das in Nordrhein-Westfalen ab Anfang Juni umgesetzt wird. Eine Öffnung stehe nicht in Widerspruch zum Schutz von Erzieherinnen, Eltern und Kindern und den allgemeinen Hygieneregeln. Man müsse dabei die Träger so unterstützen, dass auch kleine Einrichtungen öffnen können, um das Vertrauen in die Familienpolitik des Landes wiederherzustellen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020