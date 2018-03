Anzeige

Ins Schwetzinger Schloss laden die Staatlichen Schlösser und Gärten am morgigen Samstag zu einer Führung in die Schlosskapelle ein: Die Andreas-Ubhauser-Orgel kann an diesem Tag ihren 212. Geburtstag feiern.

Um 15.15 Uhr wird das historische Instrument vom Schlossorganisten Heinz-Georg Saalmüller präsentiert und gespielt: Es erklingen Melodien von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und Josef Haydn.

Der eindrucksvolle Raum der Schwetzinger Schlosskapelle, vom Karlsruher Baumeister Friedrich Weinbrenner 1804 im Stil des Empire gestaltet und ausgestattet, verfügt über eine besondere Orgel: Sie ist die einzige in Baden aus der Übergangszeit vom Barock zur Romantik. Das Instrument wurde 1806 von Andreas Ubhauser gebaut – und kann morgen seinen 212. Geburtstag feiern. In der Sonderführung „Klangerlebnis in der Schlosskapelle“ berichtet Schlossorganist Heinz-Georg Saalmüller vom Orgelbau um 1800, erläutert die Baugeschichte der Schwetzinger Orgel und zeigt sie aus der Nähe. Natürlich wird sie auch erklingen: Heinz-Georg Saalmüller wird Stücke aus der Entstehungszeit der Orgel spielen.