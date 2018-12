Klärschlamm als gemeinsames Projekt

Region.Das Werk aus dem Haus von Kämmerer Manfred Lutz-Jathe sieht anders als sonst aus. „Das erste Mal, dass wir unsern Haushalt im Dopik-Format präsentieren“, so seine gewohnt nüchterne Erklärung. Ansonsten, so auch Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender Dr. René Pöltl in der Sitzung des Zweckverbandes Bezirk Schwetzingen, sei die Welt keine komplett andere. Mit der Haushaltsatzung 2019 sei der

...