Klanginstallation ist ein Renner

Frau Hoffmann, wie fällt Ihre Bilanz nach der ersten Woche der SWR Festspiele aus?

Heike Hoffmann: Wir haben schon in der ersten Festspielwoche einige künstlerische Sternstunden erlebt, ich denke nur an das zutiefst beeindruckende A-cappella- Konzert des SWR Vokalensembles in St. Maria, an den fulminanten Klavierabend von Bertrand Chamayou und an den mitreißenden Auftritt des Ensemble Constantinople in der Orangerie. Und das alles in ausverkauften Sälen!

Wie haben Sie die Reaktion auf die Oper ARGO aufgenommen?