Klare Luft im Pfälzerwald ausnutzen

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) zog es bei ihrem Halbtagesausflug in die Pfalz. Die zweite Vorsitzende Sigrid Schmich wünschte allen eine schöne Fahrt und einen entspannten Nachmittag. Die einstündige Fahrt mit Sektpause führt durch Neustadt auf die K16 mit schönem Ausblick auf die Berge im Pfälzer Wald bis zum Ziel: dem Forsthaus „Silbertal“ bei Wachenheim.

Hier hat die Awo zu Kaffee und Kuchen eingeladen, was bei allen großen Beifall auslöste. Das Forsthaus liegt mitten im Wald und viele bekamen nach dem Kaffee Lust auf einen Spaziergang, was auf den ebenen Wegen auch mit Rollatoren kein Problem war. Andere setzten sich auf die schöne Außenterrasse und genossen den Blick ins Grüne und die klare Waldluft. Das alles machte Hunger und die Speisekarte vom Forsthaus „Silbertal“ ließ keine Wünsche offen. Bei einem „guten Viertele“ saßen die Reiseteilnehmer noch in der gemütlichen Wirtsstube zusammen und ließen den schönen Nachmittag noch einmal Revue passieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.08.2019