Klares Bekenntnis für den Standort gegeben

„Der Umbau ist sehr gut gelungen, die Räume wirken offen und transparent, sind schön hell und drücken mit den wunderbaren Fotos von Tobias Schwerdt unser Bekenntnis für den Standort Schwetzingen ganz prima aus. Ich bin sehr froh, dass wir den Umbau gemacht haben“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Rudolf Müller, als er jetzt die komplett umgestaltete Regionaldirektion Schwetzingen sieht und den Mitarbeitern zu ihrem neuen Arbeitsumfeld gratuliert.

Sein Kollege Winfried Szkutnik, quasi der Baumeister innerhalb des Vorstandsgremiums, erzählt unserer Zeitung, was alles gemacht wurde. „Wir haben zum einen die 100 Quadratmeter rechts vom Eingang, die Teil des Nachbarhauses sind, zurückgegeben. Die Räumlichkeiten waren nicht gut nutzbar und bei den Kundenberatern eher unbeliebt. Dann wurde der gesamte Schalterbereich entkernt und mit neuer Elektrik, Lüftung und Heizung versehen. Es wurde eine andere Decke installiert, es gab einen komplett neuen Fliesenfußboden. Damit wurden die Arbeitsbedingungen verbessert, da bisher über die Lüftung auch geheizt worden war und es so für die Mitarbeiter oft gezogen hat. Der jetzt ergänzte Windfang sorgt auch energetisch für mehr Nachhaltigkeit, ebenso die Photovoltaik auf dem Dach, der Fernwärmeanschluss und die LED-Beleuchtung. Zusammen mit den neuen Möbeln, der technischen Ausstattung, dem Glasabschluss und den SB-Geräten haben wir in Schwetzingen 540 000 Euro investiert“, sagt Szkutnik.

„Wichtig für uns war, dass wir Handwerksbetriebe aus der Region mit den Arbeiten betrauen konnten. Und sie haben tadellos und schnell gearbeitet“, sagt der Schwetzinger Till Meßmer. Das Vorstandsmitglied freut sich, dass die in zwei Schritte aufgeteilte Ausführung so gut funktioniert hat, denn zuerst wurde der vordere Bereich mit der Kundenhalle fertiggestellt und danach der hintere mit den Büros, so dass man überhaupt nicht schließen musste und die Kundenbetreuung die ganze, nur zweimonatige Bauzeit über hervorragend gewährleistet war.

Viel Lob von den Kunden

Regionaldirektorin Birgit Rapp und ihr Team freuen sich über die umgestalteten Räumlichkeiten: „Es gibt viel Lob von unseren Kunden. Obwohl wir eigentlich 100 Quadratmeter weniger Fläche haben, wirkt der Raum größer und vor allem das Tageslicht von der Carl-Theodor-Straße her sorgt für eine positive Atmosphäre“, sagt sie. Die offenen Thekenbereiche bauen die Distanz zu den Kunden ab und wirken freundlich. Dass die Mitarbeiter hier auch ihre Arbeitsplätze haben, sorge für verbesserte Kommunikation. Zudem sei die EDV-Ausstattung jetzt auf dem neuesten Stand. Das zeigt sich auch in den Beratungszimmern, die nun von jedem Mitarbeiter für Kundengespräche buchbar sind. Dort sorgt ein Wandbildschirm dafür, dass der Kunde alle Vorgänge, die der Berater auf dem Laptop macht, verfolgen und dadurch noch besser nachvollziehen kann. Das führe natürlich für eine noch größere Transparenz.

Zum Schwetzinger Team in der Regionaldirektion gehören zwölf Mitarbeiter im Service und in der Beratung. Hinzu kommen hier vor Ort drei Firmenberater, ein Vermögensberater, drei Mitarbeiter im Private Banking und oft vor Ort ist auch der Immobilienexperte. „Das macht uns in Schwetzingen zum Vollsortimenter“, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dirk Borgartz. Er erinnert sich noch gut an die Zeit der Fusion vor jetzt bald zwölf Jahren zurück, als viele nicht glauben wollten, dass Schwetzingen neben Speyer und Neustadt mit sämtlichen Bankangeboten vor Ort ausgestattet bleiben wird. „Für uns ist das auch ein Bekenntnis für die badische Seite unserer Bank, die uns sehr wichtig ist und die insgesamt eine große Bedeutung für die wachsende Volksbank hat und auch behalten wird, verspricht Borgartz. Till Meßmer ergänzt das mit dem Hinweis auf das zurückliegende Geschäftsjahr 2018, in dem die Volksbank in der Region Schwetzingen/Ketsch/Hockenheim nochmals deutlich zugelegt hat. Ohne vor der Bilanzpressekonferenz in einigen Tagen vorgreifen zu wollen, könne man verraten, dass man gerade im gewerblichen Bereich ein schönes Wachstum geschafft habe, so Meßmer. Er kennt die Räumlichkeiten ja schon als Kind und findet es toll, wie sich die Bank immer wieder den Kundenbedürfnissen ideal anpasse.

Top-Ausstattung im SB-Bereich

Rund 10 000 Kunden werden hier in der Carl-Theodor-Straße betreut. Sie finden jetzt neben der persönlichen Beratung an den Schaltern auch ein ideales SB-Automatenumfeld vor. Zwei Einzahlungs- und Auszahlungsgeräte und zwei Überweisungs- und Ausdrucksterminals werden durch einen Münzrollenautomat und einen Münzgeldeinzahler ergänzt.

Ein Highlight sind sicherlich die Fotografien von Tobias Schwerdt, den die Bürger ja vor allem wegen seiner Aufnahmen für unsere Zeitung kennen, der hier aber mit seinen Großformaten Zeichen setzt und Schwetzingen in ein wunderbares Licht setzt, das den Räumen Fröhlichkeit gibt. Schon hätten erste Kunden angefragt, ob man die Bilder nicht für Zuhause kaufen könne, erzählt Birgit Rappe. Vorbei sind damit erst einmal die Zeiten wechselnder Kunstausstellungen regionaler Maler in den Räumlichkeiten. Nun muss man da ja auch ehrlicherweise sagen, dass man da inzwischen auch alle ernstzunehmenden Künstler ausgestellt hatte.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.01.2019