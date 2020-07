Klassenraum im Computer

So sieht die Homepage der Arbeitsgruppe „Best Practice in inklusiven, digitalen Settings“ aus. © Schimperschule

Schwetzingen.Corona stellte den Schulalltag für Lehrer und Schüler auf den Kopf. Nichts ging mehr so, wie es normalerweise seit Jahren läuft. Auch die „Orte“, an denen Lernen stattfinden kann, mussten neu definiert werden. Janis Gottinger, Sonderschullehrer an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule, und sein Kollege Manuel Bach von der Karl-Drais-Schule Heddesheim haben zusammen mit vier weiteren Kollegen an einem digitalen, inklusiven Klassenzimmer gearbeitet. Dieses Projekt wurde innerhalb des bundesweiten Hackathons #wirfuerschule realisiert, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Gottinger schätzt das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit so ein: „Meiner Meinung nach, waren wir in der Woche sehr produktiv und haben einen ersten Prototypen eines inklusiven, digitalen Klassenzimmers erstellt.“ Die Idee dahinter sei, dass Lehrern bei der Planung von Unterricht mit digitalen Werkzeugen unterstützt würden.

Der gemeinsame Wunsch der Projektgruppe ist es, dass Medien und digitale Möglichkeiten auch über die Zeit des Corona-bedingten Homeschoolings hinaus in inklusiven Unterrichtssettings Anwendung finden. Die Grundsteine dafür sind gelegt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.07.2020