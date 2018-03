Klassik – eine Art göttliche Botschaft

Anzeige

Wie kam die Idee zu dem Projekt „Klassik für alle“?

Tatjana Worm-Sawosskaja: Bei meinen Konzerten erzähle ich öfters interessante und spannende Geschichten über das Entstehen der Klavierwerke, die ich spiele. Diese Art des Musizierens hat ein- mal bei mir zu Hause angefangen, als ich für meine Freunde gespielt und nebenbei erzählt habe. Es kam sehr gut an, und da kam die Idee, solche Art der Konzerte öffentlich zu präsentieren. Ende 2016 habe ich also das Konzertprojekt „Klassik für alle“ in Baden-Baden gestartet. Daraus wurde eine ganze Reihe von thematischen Konzerten. Es entstand eine richtige Fangemeinde, die immer wieder zu diesen Konzerten kommt. Das schöne dabei ist, dass die Kenner der klassischen Musik dabei die Möglichkeit haben, ihre Kenntnisse zu vertiefen, die Zuhörer, die bis jetzt keine so große Erfahrung mit klassischen Musik haben, können was Neues und Interessantes für sich entdecken. Alle Altersgruppen – Erwachsene, Schulkinder und Jugendliche – sind dazu herzlich willkommen. Die Gestaltung des Projektes wird bewusst ganz einfach gehalten: Es gibt keinen Ticketverkauf, die Gäste können einfach vorbeikommen, zuhören und den Eintritt nach dem Konzert selbst bestimmen. Die Konzertdauer liegt bei zirka einer bis eineinhalb Stunden ohne Pause.

Wieso ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass jeder Mensch sich mit klassischer Musik beschäftigen sollte?