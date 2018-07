Anzeige

Ein Konzert unter dem Motto „Klassik für alle“ mit der in Schwetzingen lebenden Konzertpianistin und Inhaberin des Klavierstudios für begabte Kinder und Jugendliche, Tatjana Worm-Sawosskaja, findet am Sonntag, 8. Juli, um 18 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz statt.

Die Hauptidee des Projektes „Klassik für alle“ ist, jedem den Zugang zur klassischen Musik zu ermöglichen. Vor zwei Jahren hatte dieses Konzertprojekt in Baden-Baden seinen erfolgreichen Anfang genommen. Nun kommt es zum zweiten Mal nach Schwetzingen, der zweiten Heimatstadt der Pianistin.

„Das Konzert kann absolut jeder besuchen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf den Ticketverkauf werde dabei bewusst verzichtet. Am Ende des Konzertes können die Gäste die Höhe ihres Eintritts selbst bestimmen. Die Konzertdauer ist etwa eineinviertel Stunden ohne Pause.