„Klassik für alle“ am Wendehammer

Ein frischer Wind weht in der Pápa-Straße in Schwetzingen. Vor dem Klavierstudio für begabte Kinder und Jugendliche, Haus 41, finden Open-Air-Klavierkonzerte unter dem Motto „Klassik für alle“ von und mit Tatjana Worm-Sawosskaja statt – das nächste steht am Freitag, 7. August, um 19.30 Uhr auf dem Plan.

Die Pianistin hat immer davon geträumt, einen eigenen Konzertsaal zu haben, um möglichst unkompliziert vielen Menschen den Zugang zur klassischen Musik zu ermöglichen. Dank der Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn Monika und Christian Rohr sowie Marcus Ball ist ihr Traum in Form der Open-Air-Konzerte in Erfüllung gegangen. Bänke und Stühle sind vorhanden, empfehlenswert ist es, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. Den Eintritt bestimmen die Zuhörer durch eine Spende. zg

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.08.2020