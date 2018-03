Anzeige

Ein neues Konzertprojekt unter dem Titel „Klassik für alle“ startet am Sonntag, 11. März, um 17 Uhr im Palais Hirsch am Schwetzinger Schlossplatz. Die in der Kultur- und Spargelstadt lebende Konzertpianistin und Inhaberin des Klavierstudios für begabte Kinder und Jugendliche, Tatjana Worm-Sawosskaja, hat es initiiert.

Den Zugang zur klassischen Musik für jeden zu ermöglichen – das ist dabei ihre Hauptidee. Vor zwei Jahren hatte dieses Konzertprojekt in Baden-Baden einen sehr erfolgreichen Lauf genommen. Nun kommt es nach Schwetzingen, in die zweite Heimatstadt der Pianistin.

Das Konzert kann absolut jeder Bürger besuchen. Auf einen Ticketverkauf wird dabei bewusst verzichtet. Am Ende des Konzertes können Gäste die Höhe ihres Eintritts selbst bestimmen. Die Konzertdauer ist auch nur eine Stunde ohne Pause.