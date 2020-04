Klassik für das Seelenheil

Wie geht es Tatjana Worm-Sawosskaja in der Corona-Krise? Die umtriebige Konzertpianistin, die viele kulturelle Veranstaltungen in der Stadt initiiert, um ihre Liebe für klassische Musik zu teilen und gleichermaßen dafür zu begeistern, betreibt seit Jahren erfolgreich ihr eigenes Klavierstudio in Schwetzingen. Dieses ist bundesweit eine der ersten Einrichtungen zur Förderung von musisch

...