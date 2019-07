Die Koloratursopranistin Hanna Czarnecka (hier bei dem Auftritt während des Marketingpreises der Metropolregion im Rokokotheater) tritt unter dem Namen „Sentissimo“ mit dem Ausnahmekünstler, Pianisten, Sänger, Komponist und Entertainer José Rodriguez auf. Das Duo gastiert am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr zum ersten Mal mit seinem Crossover-Programm im Palais Hirsch in Schwetzingen. Hierbei trifft „Klassik trifft Pop“. Tickets gibt es bei „Yasmin’s Magic Hairsytling“, Heidelbergerstraße 2, Telefon 06202/57 62 246 (18 Euro) und an der Abendkasse (20 Euro). Schüler/Studenten zahlen 10 Euro. / zg

