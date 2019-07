Klassik trifft Pop in fünf Sprachen

Die Koloratursopranistin Hanna Czarnecka ist unter anderem für die Konzertreihe „Oper retten” bekannt und hat sich als klassische Sängerin im Rhein Main Gebiet längst einen Namen gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im vergangenen Jahr entstand ein Duo namens „Sentissimo“ mit dem Künstler, Pianist, Sänger, Komponist und Entertainer José Rodriguez, das am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr zum ersten Mal mit dem Crossover-Programm ins Palais Hirsch kommt. Sie greifen das Thema „Klassik trifft Pop“ auf und verweben es auf ihre ganz persönliche Weise, so dass eine Explosion an Emotionen gleich in fünf verschiedenen Sprachen entsteht – abgerundet durch eine charmante Moderation. Anschließend können Zuschauer die Künstler im Restaurant „Aposto“ treffen. Tischreservierungen ist unter Telefon 06202/1 26 04 04 erforderlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.07.2019