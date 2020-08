Klassiker in gelungener Interpretation

Der Leiter des Theaters am Puls, Joerg Steve Mohr, hat eine der meistgespielten Tragödien der europäischen Theaterliteratur, Shakespeares „Hamlet“, inszeniert und sie am Samstagabend im ausverkauften Seepferdchengarten dem Publikum präsentiert – allerdings nicht in einer Theaterfassung, sondern als Live-Hörspiel: eine Mischung aus szenischer Lesung, gespielten Szenen, vorgefertigtem Soundtrack

...