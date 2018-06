Anzeige

Dem Jugendsinfonieorchester der Tübinger Musikschule kommt eine besondere Ehre zuteil: Am Freitag, 22. Juni, 20 Uhr, findet zum 25. Mal das Benefizkonzert des Lionsclubs Schwetzingen und der Mozartgesellschaft statt. Das Orchester wird an diesem Abend im Rokokotheater unter der Leitung von Dirigent Georg Köhler (Bild) spielen.

Ein Teil des Jugendsinfonieorchesters der Tübinger Musikschule war am 11. Juni 1994 noch nicht auf der Welt, als Schwetzingen und die Mozartgesellschaft das erste Benefizkonzert initiierten. Nun, zur 25. Auflage, wird das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Tübingen Stücke von Antonin Dvorak und Franz Schubert spielen. Das Orchester selbst musiziert schon wesentlich länger als 1994. Genau genommen wurde es 1955 gegründet. 70 Musiker im Alter von 14 und 20 Jahren gehören dem Nachwuchs-Ensemble an. Das Tübinger Jugendorchester gewann zahlreiche Preise, unter anderem beim deutschen Orchester Wettbewerb des Deutschen Musikrats. In Estland, Uruguay, Japan sowie China spielte das Konzert schon.

In Schwetzingen wird das Nachwuchsorchester von Lionel Jérémie Martin verstärkt. 2003 in Filderstadt geboren gehört der Violincellist zu den größten Talenten auf seinem Instrument in Deutschland. Er gewann sechsmal den Schulwettbewerb „Jugend musiziert“, trat mit verschiedenen Orchestern auf – unter anderem den Stuttgartern Philharmonikern. Im Oktober 2017 spielte Martin mit einem Cello aus dem Jahr 1900 im Großen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg. Die deutsche Stiftung Musikleben stellte ihm das Instrument zur Verfügung.