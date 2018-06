Anzeige

Im Palais Hirsch am Schlossplatz findet am Samstag, 23. Juni, um 18 Uhr ein Schülerkonzert des Schwetzinger Klavierstudios für begabte Kinder und Jugendliche von Tatjana Worm-Sawosskaja unter dem Titel „Klaviermusik in Bildern“ statt.

Bei dieser Veranstaltung werden die Klaviermusik und die Bildende Kunst zu einer Einheit verbunden. Das Publikum erwartet dabei ein umfassendes Programm mit Klavierwerken aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne, begleitet von einer Diashow mit eigenen Bildern der jungen Interpreten.

Individuelle Förderung

Das Schwetzinger Klavierstudio Worm-Sawosskaja ist bundesweit die erste private Einrichtung für die Förderung des jungen pianistischen Nachwuchses.