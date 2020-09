Kleiner Piks mit großem Nutzen für die Mitarbeiter

Schwetzingen/Reilingen.„Der Rettungsdienst fährt selbst im tiefsten Lockdown in jedes Altenheim und Krankenhaus. Das bedeutet ein erhöhtes Risiko der Ansteckung mit Coronaviren für und durch die Mitarbeiter. Das gilt es zu verhindern.“ Das sagt Tobias Strohbach mit Überzeugung. Er ist der Geschäftsführer der Firma KTS Krankentransporte, der mit Dr. Heinrich Horst Hellweg die Drive-in-Teststation in Schwetzingen geleitet hat, die seit Kurzem in Reilingen beheimatet ist (wir berichteten mehrfach).

Direkt nach Einrichtung des Testzentrums in der Spargelstadt vermutete der Seuchenschutzexperte noch, dass in Kürze vermutlich „die Hölle“ los sein werde – eine Annahme, die sich zu seiner Erleichterung nur zum Teil als zutreffend herausgestellt hat. „Wir hatten auf jeden Fall sehr hohe Testspitzen, allerdings auch, da immer mehr getestet wird“, bilanziert Strohbach und ergänzt: „Das alte Testcenter wurde ja sozusagen im Katastrophenmodus aus dem Boden gestampft.“ Nunmehr ist die Arbeit in den Containern Geschichte. Der Umzug in eine „dauerhaftere Lösung“, die erst einmal auf eine Dauer für bis zu zwei Jahre ausgelegt ist, macht gerade auch wegen der bevorstehenden kalten Jahreszeit Sinn. Es gibt zudem ein neues Konzept und mehr Unterstützung durch Mediziner seitens des Gesundheitsamtes. Die ungewohnt frische Dynamik von dieser Seite, also vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, hätte ihn positiv überrascht, so Strohbach.

Bislang keine positiven Fälle

Und wie schaut es mit Covid-19-Fällen bei seinen Mitarbeitern aus? Keiner der weit über 100 Mitarbeiter sei bislang positiv getestet worden. „Daraus schließen wir, dass unsere Schutzmaßnahmen wohl gegriffen haben“, sagt Strohbach und ergänzt: „Unsere Mitarbeiter wurde lange belächelt, weil sie schon sehr früh alle einen Mund-Nase-Schutz trugen. Mir war als Seuchenschutzexperte klar, dass eine Luftübertragung sehr wahrscheinlich ist. Es haben aber alle tapfer durchgehalten. Und wie sich zeigte, lagen wir richtig.“

Immer wieder müsse er sich fragen, wie die Patienten und seine Mitarbeiter am besten geschützt werden. Schon am 10. Januar hätte es ein Krisentreffen zum Thema Covid-19 vom Medizinischen Katastrophen-Hilfswerk Deutschland (MHW) gegeben. Das ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von privaten Rettungsdienstunternehmen mit dem Zweck, personelle, materielle und logistische Ressourcen privater Unternehmen im Katastrophenfall schnell und strukturiert verfügbar zu machen. Eine allgemeine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Patienten sei am 27. Februar eingeführt worden. Für die Entscheidung einiger Politiker, anfänglich von der Nutzung von Masken abzuraten, habe er Verständnis: „Es war richtig. Es gab kaum Masken auf dem Markt. Man kann nicht sagen ‚schützt euch‘ und dann die Mittel dafür nicht bereit-halten.“ Kontakt zu Ärzten im chinesischen Wuhan hätte es schon im Dezember 2019 gegeben. Als „Patient null“ in Italien nicht gefunden wurde, sei klar gewesen, dass die Pandemie in Europa voll und ganz angekommen sei.

„Es war zu Beginn kein Zustand. Mitarbeiter der Rettungsdienste zogen wie auch einige Ärzte zu Beginn der Pandemie für mehrere Monate zu Hause aus oder lebten isoliert von ihren Familien, um niemanden anzustecken. Jetzt fahren wir als eine Art Pilotprojekt in unserer Firmengruppe eine Doppelteststrategie von Schnell- und PCR-Test. Neben Messungen der Körpertemperatur zum Arbeitsbeginn wenden wir ein- bis zweimal pro Monat einen Antikörper-Schnelltest des Mannheimer Unternehmens Pharmact an“, erzählt Strohbach weiter. Bei Verdacht auf Herzinfarkt werde schon lange ein Test der genannten Firma eingesetzt. „Damit haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht.“

Ergebnis nach 20 Minuten

Wie funktioniert dieser Covid-19-Schnelltest? Es muss ein etwas größerer Tropfen Blut entnommen werden und das Ergebnis liegt nach 20 Minuten vor. Dies wird auch in Kindergärten der Region angewendet. „Natürlich werden die Mitarbeiter bei Symptomen beziehungsweise bei gezielter Nachfrage auch unabhängig von der genannten Routine getestet. Ist der Schnelltest positiv, erfolgt eine weitere Diagnostik, unter anderem mit extern durchgeführten PCR-Tests.“

Dass die Aussagekraft von Antikörper-Schnelltests zum Teil kontrovers diskutiert wird, lässt Tobias Strohbach nicht gelten: „Was wir machen ist der neuste Stand der Erkenntnisse. Es hängt zum einen damit zusammen, wie gut ein Produkt ist beziehungsweise wie seriös der Hersteller sowie dessen Forschung, aber auch, dass die Tests fachgerecht von geschultem Personal durchgeführt werden. Es ist natürlich nur ein erster, aber wichtiger Hinweis, der uns sagt ‚da ist was‘. PCR-Tests auf SARS-CoV-2 haben eine Sensitivität von mindestens 67 Prozent, also Sicherheit, trotzdem werden sie zu Recht genutzt.“ Wichtig ist ihm, dass alles, was aktuell geht, gemacht wird, aber es könne natürlich auch sein, dass es in ein paar Monaten vollkommen neue Erkenntnisse gebe und die aktuellen Testverfahren überholt seien. Es ergeben sich immer wieder Entwicklungen diesbezüglich.

Von Selbsttests aus dem Internet rät Tobias Strohbach ab: „Da weiß man nicht, wie sicher das ist und auch die fachgerechte Anwendung ist dann oft nicht gewährleistet.“ Es gäbe aber auch Qualitätshinweise, wie eine CE-Zertifizierung, auf die geachtet werden könne. Besser und vor allem sicherer sei immer, zum Arzt vor Ort zu gehen.

Sonderbonus bleibt aus

Um anderen zu helfen, ist nicht nur das Team von Tobias Strohbach unermüdlich im Einsatz, sondern auch viele andere Menschen. Umso mehr ärgert es ihn, dass die Mitarbeiter der Rettungsdienste den im Frühjahr angekündigten Bonus von 1500 Euro nun doch nicht bekommen haben: „Es kam ein eindeutiges Signal auf der politischen Schiene, dass das ganze Personal 1500 Euro Sonderbonus bekäme. Zumindest wurde es so suggeriert. Dass dies nun doch nicht der Fall ist, hat für viel Unmut gesorgt – weniger wegen des Geldes, sondern weil eine in der Krise angekündigte Anerkennung offensichtlich nicht erfolgt, sobald sich die Lage etwas beruhigt hat“, findet Tobias Strohbach deutliche Worte.

